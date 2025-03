Kahanev nõudlus tirib nafta hinda alla

ST Sisuturundus 12.03.25, 18:07

Saksamaa riigivõlakirjade hinnad langesid kolmapäeval (05.03.) kiireimas tempos alates Berliini müüri langemisest. Investorid hakkasid sakslaste võlakirju müüma pärast seda, kui tulevane valitsuskoalitsioon tutvustas oma kulutuste tõstmise plaani. See on osa laiemast trendist, kus võlgade väärtus on pikaajaliselt kahanemas ning intressimaksed kasvamas.