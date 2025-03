Tagasi 27.03.25, 09:09 Vaata otse: investeerimismängu vahekokkuvõte ja turuülevaade Täna kell 13 teevad eksperdid vahekokkuvõtte investor Toomase ja Swedbanki investeerimismängust ning jagavad mõtteid turgude olukorra ja parimate investeerimisvõimaluste kohta.

Investor Toomase ja Swedbanki investeerimismängus võtab mõõtu enam kui 11 300 mängijat. Foto: Liis Treimann

Paneeldiskussioonis osalevad Swedbanki vanemmaakler Meelis Maasik, aasta investor 2025 Lev Dolgatsjov ning Investor Toomase investeerimisklubi juht Kaspar Viira.

Ülekannet saab vaadata siinsamas artiklis ning panelistidele saab reaalajas küsimusi esitada siin

Kuidas osaleda? 1. Registreeru mängu hiljemalt 31. märtsiks ning loo oma portfell, kuhu saad valida 5–20 aktsiat. 2. Mäng algas 3. veebruaril ja kestab 30. juunini. Algkapitaliks saad 10 000 eurot virtuaalraha, millega investeerida valitud aktsiatesse. 3. Võitjad selguvad portfellide väärtuse põhjal mängu lõpuks – edukaim investor saab peaauhinna!

Investeerimismängus osalemine on kõigile tasuta ning osaleda võivad nii algajad kui ka kogenud investorid. Äripäeva tellijatel on võimalus luua lisaportfell, et oma strateegiaid veelgi rohkem katsetada.

Liitu mänguga siit

Mängus on võimalik mõõtu võtta teiste tuntud investeerimismaastiku tegijatega ning vaadata detailselt nende mänguportfellides toimuvat. Teiste seas löövad kaasa Riin Mäesalu, Kristi Saare, Lev Dolgatsjov, Kristjan Liivamägi, Marko Oolo, Sam Schmidt ehk säm, Rahakratt ja investor Toomas.

Mängu auhinnafond ületab 30 000 eurot ning peaauhind on 10 000 eurot, luksusliku Mercedes-Benz GLB kasutusõigus aastaks koos tasuta kindlustuse ja hooldusega, reis NASDAQ MarketSite’i Times Square’il, New Yorgis, koos tasuta lendude ja majutusega.

Teise koha võitja saab äriklassi edasi-tagasi lennupiletid kahele vabalt valitud airBalticu otselennu sihtkohta Tallinnast ning kolmanda koha preemia on Äripäev PRO aastane tasuta tellimus, Investor Toomase Investeerimisklubi aastane tasuta liikmelisus ja 500 euro väärtuses Swedbanki Roburi fondide osakuid. Lisaks ootavad mängijaid iganädalased investeerimisraamatud, igakuine 500 euro väärtuses Swedbank Roburi fondide osakute loos ning mitmed üllatusauhinnad.

Mängule annavad hoogu Nasdaq Tallinn, Veho ja airBaltic.