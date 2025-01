Tagasi 24.01.25, 14:10 Registreeru investeerimismängule ja võida üle 30 000 euro väärtuses auhindu Investor Toomas ja Swedbank lõid investeerimismängu, mis pakub võimalust õppida investeerimise põhitõdesid ning katsetada oma oskusi riskivabas keskkonnas.

Investeerimismäng kuulutati pidulikult välja nädalavahetusel toimunud investor Toomase konverentsil ning tänaseks on registreerunud juba 1500 osalejat. Foto: Kaie-Mari Hanikat

Mängus osalemine aitab paremini mõista finantsturge, arendada oma finantskirjaoskust ja suurendada kindlustunnet tulevaste investeerimisotsuste tegemisel.

Äripäeva investeerimisvaldkonna juhi Juhan Langi sõnul on mäng loodud Skandinaavia juhtivate majandusväljaannete eeskujul ning mängu fookus on portfelli hajutamisel ja pikaajalisel investeerimisel.

„Tegemist ei ole kauplemismänguga, kus saab panustada kogu summa ühele kõige volatiilsemale väärtpaberile ja sisuliselt lotot mängida,“ märkis ta. „Mäng õpetab intuitiivselt hajutamise ja pikaajalise investeerimisportfelli loomise loogikaid ning seetõttu pole professionaalidel ega kauplejatel mängus tavainimeste ees olulist eelist. Võiduvõimalus on absoluutselt kõigil.“

Kuidas osaleda? 1. Registreeru mängu hiljemalt 31. märtsiks ning loo oma portfell, kuhu saad valida 5–20 aktsiat. 2. Mäng algab 3. veebruaril ja kestab 30. juunini. Algkapitaliks saad 10 000 eurot virtuaalraha, millega investeerida valitud aktsiatesse. 3. Võitjad selguvad portfellide väärtuse põhjal mängu lõpuks – edukaim investor saab peaauhinna!

Swedbanki investeerimise valdkonnajuht Kadi Tõnismaa ütles, et investeerimine on oskus, mis aitab tagada rahalist kindlustunnet ja pakkuda rohkem vabadust tulevikus. "See mäng on suurepärane võimalus panna oma teadmised proovile ja õppida läbi praktilise kogemuse, ilma reaalse rahaga riskimata."

Enam kui 30 000 väärtuses auhindu

Mängu auhinnafond ületab 30 000 eurot ning peaauhind on 10 000 eurot, luksusliku Mercedes-Benz GLB kasutusõigus aastaks koos tasuta kindlustuse ja hooldusega, reis NASDAQ MarketSite’i Times Square’il, New Yorgis, koos tasuta lendude ja majutusega.

Teise koha võitja saab äriklassi edasi-tagasi lennupiletid kahele vabalt valitud airBalticu otselennu sihtkohta Tallinnast, ning kolmanda koha preemia on Äripäev PRO aastane tasuta tellimus ja Investor Toomase Investeerimisklubi aastane tasuta liikmelisus. Lisaks ootavad mängijaid iganädalased investeerimisraamatud, igakuine 500 euro väärtuses Swedbank Roburi fondide osakute loos ning mitmed üllatusauhinnad.

Võistle tuntud investoritega

Osalemine on kõigile tasuta ning osaleda võivad nii algajad kui ka kogenud investorid. Äripäeva tellijatel on võimalus luua lisaportfell, et oma strateegiaid veelgi rohkem katsetada.

Mängus on võimalik mõõtu võtta teiste tuntud investeerimismaastiku tegijatega ning vaadata detailselt nende mänguportfellides toimuvat. Teiste seas löövad kaasa Riin Mäesalu, Kristi Saare, Lev Dolgatsjov, Kristjan Liivamägi, Marko Oolo, Sam Schmidt ehk Säm, Rahakratt ja investor Toomas.

Mängule annavad hoogu Nasdaq Tallinn, Veho ja airBaltic.