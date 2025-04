Tagasi 10.04.25, 08:52 USA turgude juubeldamine kandus ka Aasiasse Trumpilt tulnud uudis, et tariifid lükatakse paljude riikide jaoks 90 päeva edasi pani USA turud rallima, nüüd on optimist kandunud ka Aasia turgudele.

Eksperdid aga näevad, et risk ei ole kuhugi kadunud ja Trumpi paus tariifide rakendamises on muutnud ettevõtete tulevikuplaneerimise keerukaks.

Foto: AP/Scanpix

Eilse õhtuse uudise peale liikusid turud hirmust eufooriasse, mis on andnud hoo ka Aasia turgudele – seda hoolimata asjaolust, et Hiina tariifid jäeti jõusse. Hiinale kehtestati veelgi kõrgemad tariifid, vastukäiguna Hiina omapoolsele vastulöögile, milleks oli 84% suurune tollimaks. USA omakorda rakendas vastuseks 125% suuruse tollimaksu. Paljude riikide puhul lükati tollitariifide tõstmine edasi ning esialgu jäävad kehtima 10% suurused tariifid, mille kehtivusaeg on määratud 90 päevaks.