Üllatuslikult on mul portfellis võimsad dividendiaktsiad

Võtsin ette oma investeeringute soetusmaksumused ja nende suhte dividendide tootlusesse ja Microsoft pakub üllatavalt head tootlust. Foto: Zumapress.com/Scanpix

Dividendihooaeg on täistuuridel ja panin ka enda saagi ritta. Üllatuslikult on minu portfellis soetushinnaga võrreldes võimsad dividendiaktsiad, nende seas Microsoft.

Kuigi ma liiga tihti ei keskendu dividendiaktsiatele, siis mitmed minu portfellis oled firmad maksavad kopsakat dividendi. Eriti uhke on pilt, kui lisada tabelisse soetushind ja panna dividend sellega võrdlusesse. Niiviisi vaadates on ka tehnoloogiagigant Microsoft tugev dividendiaktsia, mille tootlus ei jää palju alla minu eesmärgile.

See on hea meeldetuletus, et tasub omada pikaajaliselt häid ettevõtteid, sest siis saab investor kasu nii kapitali kasvust kui ka dividendidest, kui ettevõte küpsemas faasis neid jagada otsustab.

Lõin kokku juba väljakuulutatud dividendid ning paari ettevõtte puhul (Coop Pank ja Enfit Green), mis ei ole selle aasta dividendi veel avaldanud, kasutasin eelmise aasta summat. Lisaks võtsin arvesse ka võlakirjadest saadavad intressid ehk kogu rahavoolise tulu dividendide ja intresside näol, mis sel aastal võiks väljamaksmisele minna. Kirjutan “võiks”, kuna paljud maksavad kvartaalselt või kaks korda aastas ja seal võib veel muutusi ette tulla.