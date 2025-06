Tagasi 06.06.25, 17:04 Võlakirjapakkumised Balti turul jätkuvad Koduturg ei ilmuta märke võlakirjapakkumiste raugemisest. Sel nädalal on juba mitu pakkumist lõppenud, kuid investoril on veel võimalus märkida kahe Läti ettevõtte võljakirju.

Raha saab panustada nii kinnisvarasse kui ka tervishoidu

Foto: Liis Treimann

Viimased nädalad on näidanud investorite suurt huvi võlakirjade vastu. Paljud neist märgiti mitmekordselt üle, mis näitab, et atraktiivse intressiga pakkumiste nõudlus on turul suur.