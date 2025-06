Bigbank tabas võlakirjadega kümnesse: pakkumine märgiti üle

ST Sisuturundus 19.06.25, 16:15

Nagu õnnetus, ei hüüa ka avarii tulles. Enamasti tuleb sellistel juhtudel appi kindlustusselts ning remont teostatakse liiklus- või kaskokindlustuse alusel. Töökoda valitakse sageli kliendi soovil, kuid alati tuleb arvestada kindlustusandja soovitustega – see võimaldab võrrelda remondikalkulatsioone ning tagab kvaliteedi ja usaldusväärsuse. Soovitatud partnerid on läbinud kontrolli, mistõttu on kindlustusandja valik sageli parim. Seevastu töökodasid, mis on sattunud „musta nimekirja“ ebaausate või ebaprofessionaalsete töövõtete tõttu, ei ole võimalik valida ega soovitada.