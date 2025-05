Tagasi 19.05.25, 10:54 Bigbank Eesti juht Jonna Pechter lahkub ametist Viimased seitse aastat Bigbank Eesti tegevust juhtinud Jonna Pechter lahkub 31. mail ametist ning tema kohusetäitjaks saab panga hoiuste ja turundusüksuse juht Arthur Taavet.

Bigbank Eesti juht Jonna Pechter

Foto: Raul Mee

Bigbanki juhatuse esimees Martin Länts rõhutas, et Jonna Pechteri juhtimisel on märkimisväärse arengu läbi teinud nii Bigbanki Eesti äritulemused, meeskond, struktuur kui kõik peamised pangasisesed protsessid. "Kindlasti ei ole panganduses kellelegi jäänud märkamatuks, kui head tööd on Jonna teinud,“ ütles ta teates. Länts lisas, et on meeskonna liikmete arengu üle uhke ka siis, kui see avab uksi uuteks väljakutseteks.