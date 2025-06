Tagasi 24.06.25, 17:55 Powell intresse langetama ei torma. „Majanduse edasine areng on äärmiselt ebakindel“ USA Föderaalreservi esimees Jerome Powell ütles, et intressimäärade langetamine USAs võib hiljem sel aastal olla asjakohane, kuid majanduse edasine areng on äärmiselt ebakindel.

USA Föderaalreservi esimees Jerome Powell annab tunnistusi Esindajatekoja finantsteenuste komitee kuulamisel teemal.

Föderaalreserv jääb ootavale seisukohale ja jälgib, kuidas majandus areneb, enne kui otsustab, kas alandada baasintressimäära, ütles Powell teisipäeval enne aruandmist Esindajatekoja ees. See hoiak on vastuolus president Donald Trumpi üleskutsetega viivitamatuks intressikärpeks, kirjutab Bloomberg. Ta märkis, et kõik Föderaalreservist sõltumatud kutselised prognoosijad ootavad sel aastal inflatsiooni tõusu ning just seetõttu ei ole Föderaalreserv seni tegutsenud.