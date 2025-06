Tagasi 27.06.25, 00:24 Nike’i aktsia tegi tulemuste peale kiire languse, kuid lõpetas järelturul tugeva ralliga Nike'i aktsia langes neljapäeval esimese hooga järelkauplemisel enam kui 1% pärast seda, kui ettevõte avaldas neljanda kvartali tulemused. Siiski sinna ta ei jäänud ning tulemusi hinnates kerkis aktsia järelkauplemise lõpuks üle 9%.

Foto: Reuters/Scanpix

Esimene emotsioon tulenes selleset, et ette võtte tulemused näitasid, et ettevõtte kasum on järsult langenud ja müügitulu taandus neljandas kvartalis 12%. Yahoo Finance vahendas, et ettevõte jätkab tööd oma äritegevuse ümberkorraldamiseks.