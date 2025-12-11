Robus paneb müüki oma vara ja patendid

Aktsiate börsil noteerimine annab ettevõttele justkui usaldus- ja kvaliteedimärgise. Usaldust Tallinna börsi alternatiivturu osaliste vastu õõnestab see, et pooled neist pole auditeeritud aruannet esitanud.
Lords LB Asset Managementi hallatav ja fondiosakuid avalikult pakkuv Baltic Core Property Fund kavandab ärihoonete Artery ning K29 omandamist vastavalt 6- ja 7-protsendilise tootlusega. Fondijuht Marius Žemaitis selgitab, mida see investori jaoks tähendab ja kuidas pannakse paika objektide ostuhind.