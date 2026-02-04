04.02.26, 21:13 Aktsiad kukuvad. USA börse vallutab punane värv USA börside esialgne ettevaatlikkus asendus päeva edenedes taas müügilainega. Olulised indeksfondid kukuvad juba teist päeva.

Tehnoloogiasektori majandustulemused ja mure kõrgete hindade pärast mõjutavad turgu juba teist päeva järjest.

Foto: AP/Scanpix

Tehisintellekti ümber valitsev ebakindlus ja hirmud uute tehnoloogiate ees on viinud tehnoloogiasektori taas vabalangusesse. Kõige valusamalt on täna pihta saanud Nasdaq, olles loovutanud oma väärtusest ligi 2%. S&P 500 indeks langes börsipäeva ajal aga umbes 1%. Ka päeva lootusrikka tõusuga alustanud Dow Jonesi tööstuskeskmine püsib veel vaevu ehk ligi 0,1-protsendiga plusspoolel.