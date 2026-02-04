04.02.26, 00:18 Kiibitootja AMD ületas investorite ootused, kuid ei päästnud aktsiat langusest USA börsipäev ootas AMD tulemusi lootuses leida kinnitust tehisintellekti sektori jätkuvale kasvule. Kuigi kiibitootja ületas analüütikute ootused, suundus aktsia järelkauplemisel siiski langusesse.

Kiibitootja tegevjuhi Lisa Su sõnul kasvab tehisintellekti andmekeskuste turg 2030. aastaks triljoni dollarini.

Kiibitootja AMD avaldas teisipäeval oma neljanda kvartali majandustulemused. Ettevõtte kasum aktsia kohta ulatus 1,53 dollarini, ületades prognoositud 1,32 dollari piiri. Samuti oli muljetavaldav kvartali kogutulu, mis kasvas eelmise aasta 7,7 miljardilt dollarilt 10,3 miljardini, ületades analüütikute 9,6 miljardi ootuse.