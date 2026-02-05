Bitcoin kukkus viimase aasta madalaimale tasemele

Seitsmendat korda Investor Toomase konverentsil esinenud tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek selgitas, milliste kriteeriumite abil ta üksikaktsiate ja krüptovarade ostukohti otsib ning millised hinnatasemed on tema hinnangul 2026. aastale vastu minnes tehniliselt huvitavad.
USA dollari süvenev madalseis sunnib investoreid otsima uusi ellujäämisstrateegiaid, et peatada valuutakursist tingitud varade väärtuse kahanemine. Eksperdid annavad vihjeid, kuidas kaitsta oma portfelli ja leida uusi kasvuvõimalusi.
Baltimaade esimese kaerajoogitootja YOOK Production AS emaettevõte Yook OÜ viib läbi avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus saavad investorid märkida 11% aastase intressiga tagatud võlakirju. Emissioon annab Eesti, Läti ja Leedu investoritele võimaluse osaleda ekspordile keskenduva ettevõtte järgmises kasvufaasis.