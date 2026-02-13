13.02.26, 12:46 Tallinki konkurent Viking Line maksab dividendi Tallinkiga kõrvuti Läänemerel sõitev Viking Line tegi aktsionäridele dividendiettepaneku maksta 1 euro aktsia kohta.

Aasta jooksul osutas Viking Line reisijate- ja kaubaveoteenuseid viie täielikus omanduses oleva laeva ja ühe ühisomandis oleva laevaga Läänemere põhjaosas ja Soome lahes.

Helsingi börsil noteeritud Viking Line’i käive jäi möödunud aastal sisuliselt samaks võrreldes aasta varasemaga, kasvades 480,2 miljonilt eurolt 480,9 miljoni euroni. Ettevõtte ärikasum kahanes pea 21%, ulatudes 21,1 miljoni euroni. Kasum enne makse oli 18,9 miljonit eurot, mida on 4,5% vähem kui aasta varem.