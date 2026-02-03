03.02.26, 09:46 Tallink pööras jaanuaris kaubaveo mahud kasvule Tallink suutis pikalt langustrendis olnud kaubamahud jaanuaris tõusule pöörata.

Tallinki veomahud kerkisid madala võrdlusbaasi tõttu hoogsalt.

Tallink vedas jaanuaris 18% rohkem kaupa kui aasta varem. Samas oli ka eelmise aasta võrdlustase madalam, kuna siis tegi kaubavedude maht aastaga 33% suuruse languse. Kui nüüd oli kaubaveoühikuid veidi üle 22 400, siis aasta tagasi oli ühikuid pea 19 000. Samas kaks aastat tagasi jaanuaris vedas Tallink 28 600 ühikut kaupa.