Kevadine suurmüük: LHV insaiderid müüsid maha 500 000 aktsiat

Investor Lev Dolgatsjov on viimase paari nädala jooksul soetanud 50 000 LHV aktsiat. Otsust aitas langetada Äripäevas ilmunud intervjuu Rain Lõhmusega. Panga tööga ta praegu aga siiski täielikult veel rahul ei ole.
Lords LB Asset Managementi hallatav investeerimisettevõte Tewox viib kuni 29. septembrini läbi 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade avalikku pakkumist. Esimeses jaotusvoorus esitasid investorid ettevõtte 10 miljoni euro suurusele võlakirjaosale taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Võlakirjade aastane tootlus on 8% ja lunastuskuupäev on 21. veebruar 2029.