Kevadine suurmüük: LHV insaiderid müüsid maha 500 000 aktsiat

Otsuse aitas langetada intervjuu Rain Lõhmusega

Investor Lev Dolgatsjov on viimase paari nädala jooksul soetanud 50 000 LHV aktsiat. Otsust aitas langetada Äripäevas ilmunud intervjuu Rain Lõhmusega. Panga tööga ta praegu aga siiski täielikult veel rahul ei ole.