Tagasi 06.05.26, 16:21 Raadiokava: Merko tulemused ja pankade prognoosid Nädala teist poolaega alustame tulemuste, prognooside, poliitika kui ka arvamuskonkursi "Edukas Eesti" silmapaistvate autorite mõtetega.

Merko kontserni juht Ivo Volkov.

Foto: Andras Kralla

06.45–09.45 “Hommikuprogramm”.

Neljapäeva hommikul vaatame Äripäeva raadios otsa SEB majandusprognoosile ja Merko kolme kuu tulemustele ning uurime, palju nõuavad pangad ettevõtetelt veel kestlikke samme. Samuti kuuleme väärt ideid arvamuskonkursilt "Edukas Eesti".

Kell 8 ootame stuudiosse Swedbanki jätkusuutlikkuse juhti Mihkel Tamme, kellelt küsime, kuivõrd jälgivad pangad ettevõtetele laenu andes veel nende kestlikku arengut ning mis sektorid panustavad vaatamata jahenenud poliitikale jätkusuutlikkusele.

Valitsus tuleb välja seaduseelnõuga, mis tagaks oluliste investeeringute kiirkorras eelismenetluse, lisaks on riigikogus töös ehitus- ja planeerimisseaduse muudatused. Nädala alguses võeti parlamendis aga vastu seadusmuudatus, mis lihtsustab võõrtööjõu kasutamist.

Neil teemadel räägime saates riigikogu majanduskomisjoni liikme, fraktsioonitu Jaak Aabi, keskerakondlase Andrei Korobeiniku ning majandus- ja tööstusministri Erkki Keldoga.

Saatejuht on Lauri Leet.

12.00–13.00 “Kestlikul kursil”.

Saates lahkame kliimamuutuste mõju ettevõtetele, kuna värske Euroopa kliimaraport kordab taas üle, et Euroopa on kõige kiiremini soojenev manner maailmas. Külas on Keskkonnaagentuuri juht Taimar Ala ja kestliku innovatsiooni strateeg Anu Ruul, kes toovad näiteid, kuidas on Eesti eksportivad ettevõtted kaotanud puudulike kestlike tegevuste tõttu hankeid ja vastupidi leidnud uusi ärivõimalusi. Samuti jagavad nad soovitusi, kuidas äärmuslike ilmastikuolude ja neist tingitud tarneraskustega kohaneda.

Saadet juhib Karmen Laur.

13.00–14.00 “Autojutud”.*

Kordamisele tuleb eelmise aasta suvel eetris olnud saade Peeter Koppeliga. Värvika sõnaga majanduseksperdina tuntud Koppelit teatakse veidi kitsamas ringis ka sama värvika autokriitikuna, kelle arvustused ilmuvad Autogeeniuse ja Autolehe veergudel.

Saates meenutab Koppel, kuidas sõprade vanad BMW-d teda kunagi autopisikuga nakatasid. Bemmimees on ta tänaseni. Juttu tuleb ka Euroopa autotööstuse olukorrast.

Saatejuht on Karl-Eduard Salumäe.

15.00–16.00 “Teabevara tund”.

Saates räägime problemaatilistest küsimustest riigihangete valdkonnas. Stuudios on ehitus- ja riigihanke spetsialist Tuulikki Laesson.

Saadet juhib Äripäeva teabevara toimetaja Maria Made Laas.

