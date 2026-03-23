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USA lennu- ja kruiisifirmad said Trumpi teatest hoo sisse

USA otsus lükata edasi võimalikud rünnakud Iraani energiataristu vastu tõi turgudele leevendust ning peegeldus kiiresti lennu- ja kruiisifirmade aktsiates.
United Airlinesi aktsia tõusis 6,5%.
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