Swedbank jättis Tallinna Sadama hinnasihi muutmata. “Arvestame aktsia hiljutist hinnarallit”

Hiljuti kohtusin ühe oma investeerimisteekonna jälgijaga, kes ütles mulle üsna otse, et olen viimasel ajal liialt keskendunud agressiivse kasvu otsimisele. „Toomas, sa lükkad 12% aastatootluse eesmärgi varjus kergekäeliselt kõrvale atraktiivsed võlakirjapakkumised,“ ütles ta. Sellele mõtlema jäädes olen otsustanud võtta osa Coop Panga võlakirjade märkimisest.
Eelmisel aastal moodustasid Balti riikide investorid 92% piirkonna ärikinnisvara tehingute koguväärtusest, kuid sadu miljoneid eurosid maksvad kinnisvaraobjektid on seni olnud ligipääsetavad ainult suurkapitalile. Avalikult jaotatavad Lords LB Asset Managementi hallatava Baltic Core Property Fundi investeerimisfondi osakud võimaldavad sellele turule siseneda ka jaeinvestoritel. Fondi esimene kavandatud investeering on Vilniuse ärikeskus Artery, mis tegutseb 98 protsendilise täituvusega.