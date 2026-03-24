Tehtud: panin kogu oma vaba raha Coopi võlakirjadesse

Lev Dolgatsjov: “Ilmselt hakatakse jälle nüüd endale, abikaasale, tütrele ja kassile neid märkima.“

“Intressimäär on kõrgem kui ma ootasin, ma usun, et jaeinvestorid oleks pakkumise täis märkinud ka madalama määra puhul,“ ütles investor Lev Dolgatsjov, kes nimetab pakkumist igati atraktiivseks ning kaalub ka ise selles osalemist.