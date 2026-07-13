Ekspress Grupi aktsiate tehingutellimused tühistatakse

Pärast 13 aastat Ekspress Grupis otsustas Mari-Liis Rüütsalu selle aasta alguses astuda sammu kõrvale, nüüd jagab ta oma aega Eesti ja Ungari vahel, nõustades sealse suurima sõltumatu meediagrupi digipööret ning panustades värske nõukogu liikmena Coop Panga strateegiasse.
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.