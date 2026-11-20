LHV Ühendkuningriigi tütarpanga oodatust suuremate laenude allahindluste taga on mõned konkreetsed laenud, mille puhul on tulnud suuremaid provisjone teha. LHV Groupi juhi Mihkel Torimi sõnul ei ole tegemist kogu laenuportfelli puudutava probleemiga ning Briti pangal pole seni realiseerunud ühtegi laenukahjumit.