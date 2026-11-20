LHV sulges tänavu vähese kasutuse tõttu virtuaalkonto ning plaanib lõpetada ka oma pika ajalooga finantsportaali ja investeerimisfoorumi tegevuse. LHV Panga juhi Erki Kilu sõnul on vanadest teenustest loobumine osa ulatuslikust uuenduskuurist.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas põhjendab Erki Kilu ajaloolise investeerimisfoorumi sulgemist ja mida see võib tähendada LHV rollile Eesti investorkogukonnas;
- milliseid uusi investeerimisteenuseid ja tehisintellektil põhinevaid lahendusi plaanib LHV lähiaastatel klientideni tuua.