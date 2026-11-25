AI-eksperdi Priit Kallase hinnangul on justiits- ja digiministeeriumi AI-rakenduste valgusfoor mõistlik esimene samm, kuid analüüsi vorm ja loogika jätavad mõneti soovida.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- miks peab Priit Kallas ministeeriumi AI-valgusfoori küll vajalikuks alguseks, kuid peab selle loogikat ja ülesehitust ettevõtjale segaseks;
- kuidas selgitab Kallas vastuolu, et Microsofti Copilot sai rohelise hinnangu, kuid ChatGPT, Claude ja Bürokratt jäid ettevaatust nõudvasse kategooriasse.