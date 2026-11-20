Printeritega kaupleva Eesti ettevõtte Copymaxi müügitulu kerkis Ukraina täiemahulise sõja puhkemise järel 50 miljoni euro võrra. Eesti hulgimüüjad kahtlevad, et printeritootjate kohati väga rangelt reguleeritud turul oleks selline edu üdini ausal teel võimalik.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas seletab Copymaxi omanik Aleksei Dubovitski hüppelist kasvu ja müüki Briti Neitsisaarte ning Araabia Ühendemiraatide kaudu;
- miks peavad konkurendid printeritootjate rangelt juhitud turul sellist edu ebaloogiliseks ja milliseid riske nad halli turuga seostavad.