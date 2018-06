Miks puhastada niigi puhast vett?

Seda küsimust esitatakse sageli. Vastus on lihtne: vett puhastades hoidad sa oma tervist, kodutehnikat ning raha kokkuhoid on märgatav.

Viimasel ajal on üsna palju hakatud rääkima, kui oluline on tarbida puhast vett. Joogivesi võib sisaldada erinevaid mehhaanilisi saasteaineid, soolasid, raskemetalle, orgaanilisi ühendeid, antibiootikume, klooriühendeid jne. Tsentraalset joogivett puhastatakse veepuhastusjaamades kuni piirnormideni, kuid olles läbinud kümneid kilomeetreid erinevas seisundis torusid ja trasse, on see meie koju jõudes “rikastatud” mitmesuguste lisanditega, mis ei ole tervisele kasulikud ning avaldavad mõju kodutehnikale. Ka kaevude olukord üldjoontes pole kiita, eriti erakaevud, sest enamasti pole elanikud lasknud oma kaevu vett analüüsida. Kvaliteet võib halveneda märkamatult. Kuid vee kvaliteedi parandamiseks on olemas aga tsiviliseeritud, usaldusväärne ja odav meetod, mis on Lääne-Euroopas ja Ameerikas juba ammu kasutusel - see on vee filtreerimine.

Kodune vesi Kui väljas pudelivee tarbimisel on veel mõte, siis kodus mitte. Koduse veega tuleks lihtsalt tuttavaks saada ja vajadusel hankida analüüs vee keemilise koostise kohta. Puurkaevuvesi on Eesti eri kohtades erinev, peamiselt on probleemiks kare vesi, mis põhjustab katlakivi, liigne raud, mangaan ja vesiniksulfiid. Vee kohta kehtib paradoks: inimese organismile vastuvõetav ja isegi vajalik koostis on majapidamises soovimatu, mõjudes halvasti nii kodumasinatele kui ka riietele. Siinkohal tulevadki teemaks erinevad vee puhastamise võimalused.

Lihtne lahendus Kõige lihtsam lahendus on filterkann kööki või kontorisse, kus tarbitakse korraga 1-2 liitrit vett. Kannufiltrid, mida toodetakse Eestis, eemaldavad veest 44 eri liiki saasteaineid, sealhulgas kloori, pliid, pesitsiide, naftaosakesi jms.

Suurem pere Kui pere on suurem ja perenaine armastab palju süüa teha, võiks kaaluda eraldi kraaniga joogiveefiltri ostu, mis ühendatakse veevõrguga ja mahutatakse valamu alla. Otsevooluga joogiveefiltrid, nagu näiteks Aquaphor Chrystal H, on väga kõrge puhastusvõimega. Uue põlvkonna filterpuhastit on lihtne paigaldada, kerge hooldada ja odav ülal pidada.

Pöördosmoossüsteem Kui soovite aga veelgi paremat tulemust, siis pöördosmoossüsteem DWM101 (Aquaphor MORION M) sobib kraanivee filtreerimiseks ja pehmendamiseks, mille karedus on üle 4..5 meg/l. Tulemuseks on joogivesi, mis on peale vee puhastamist rikastatud looduslike mineraalidega ning mis ei jää maitse ega kvaliteedi poolest alla parimale pudeliveele, kuid on sellest mitu korda odavam ja tervislikum.

Maja Kellel on aga rohkem võimalusi ja soovib puhast vett kasutada kogu majas, on mõistlik mõelda veepuhastuse komplekssüsteemile (nt.eelfiltrid+ Waterboss 700/900 + Morion). Süsteemi valik on individuaalne ja sõltub sissetuleva vee kvaliteedist. Äärmiselt pika elueaga (10 aastat) isepuhastuv rauafilter ning veepehmendi WaterBoss kaitseb olemetehnikat katlakivi eest ja lahendab liigsest rauast tekkivad probleemid. Pöördosmoossüsteem Morion on aga mõeldud joogivee järelpuhastamiseks pea kõikidest saasteainetest.

Kokkuhoid Vee puhastamise tulemusena joote parema maitsega vett ning säästate vee kuumutamise ja torustiku hoolduse arvelt. Enam ei teki roosteplekke sanitaartehnikale ega katlakivi olmetehnikale, pesu on valget värvi ja vesi on meeldiva lõhna ja tervisliku konsistentsiga. Koduste veepuhastusseadmete tippklassi kuuluv veepuhastussüsteem on kompaktne, töökindel ja säästlik, seda on lihtne paigaldada ja odav hooldada. Puhta vee teema on Eestis alles lapsekingades, kuid teadlikkus vaikselt kasvab.