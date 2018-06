Minna poodi või kutsuda pood koju?

Aastaga on e-Selveri kullerid kaupade kojuveoks läbinud pool miljonit kilomeetrit, hoides klientidele aastas kokku üle saja tunni vaba aega. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180607/BOOK01/180609782/AR/0/AR-180609782.jpg

Veel mõne aasta eest oleks selline küsimuse püstitamine tundunud veider, aga mitte enam praegu.



Selver on regiooni suurima grillipeo “Hea Toidu Festival - Grillfest” suurtoetaja juba aastaid E-kaubandus teeb võidukäiku, inimesed hindavad aega ja mugavust, arvestatakse ja osatakse kulusid kokku lugeda. Ajavõit on e-kaubanduse selge eelis ning inimesed on seda märganud. Tänu kojuveole hoiab klient aastas kokku terve nädala jagu ärkveloleku aega. Kojuveo teenuse kasutamisega aitame kaasa liiklus- ja parkimiskoormuse vähendamisele, hoiame ökoloogilise jalajälje väiksemana.

Selver on regiooni suurima grillipeo “Hea Toidu Festival - Grillfest” suurtoetaja juba aastaid ja tubli Eesti ettevõttena teemegi juttu e-poodlemise arengute teemadel Selveri esindaja Triin Kaarega.



Selver on regiooni suurima grillipeo “Hea Toidu Festival - Grillfest” suurtoetaja juba aastaid

Kaubanduskeskuseid ja nendes sisalduvaid suuri toidupoode avatakse üha uusi ja uusi. Kas selles valguses on e-toidupoel üldse perspektiivi? Toidukaupade kojuveo teenust pakuvad paljud, aga näiteks E-Selver avati klientidele kasutamiseks esmakordselt juba 9. novembril 2015. aastal ja mõne aastaga on sellest kasvanud populaarseim toidukauba e-pood Eestis. Klientide arv ja teenindusmahud on iga aastaga kahekordistunud ning käibelt võib e-poodi võrrelda juba hüpermarketiga. Veebist saavad toodete ja hindade kohta eelinfot ka need kliendid, kes lõpuks sooritavad ostu tavapoes.

E-toidupoe teenus toimib peamiselt Tallinnas, kas ja millega rõõmustate teiste linnade elanikke ja “maarahvast”? Meie kullerite teenindusalas elab üle poole Eesti elanikkonnast ja eesmärgiks on katta mugava teenusega kogu Eesti. Plaanime lähiajal avada komplekteerimiskeskuse, mis võimaldab tänasega võrreldes tõsta teenindusmahtusid üle kümne korra ja ühtlasi saame kõikidele klientidele toimetada ostetud kaubad kulleriga kohale tellimusega samal päeval. Lisaks Tallinna piirkonna inimestele on alates 1. aprillist võimalik ka kõigil Pärnu elanikel tellida e-Selverist kaupa ilma tavapoodi külastamata. Pärnu on esimeseks suuremaks piirkonnaks peale Tallinna, kus klientidel on võimalik kasutada seda mugavat teenust. Lisaks Pärnule on võimalik teenust kasutada ka Paikuse, Sindi, Audru ja Sauga piirkonna elanikel. Peale komplekteerimiskeskuse avamist jätkame laienemist ka teistesse Eesti piirkondadesse.