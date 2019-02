Põranda õigeaegne planeerimine aitab vältida lisakulu paigaldusel

Uue hoone põrandakattele tuleks ideaalis mõtlema hakata juba projekteerimise käigus, et vältida hilisemaid lisakulutusi materjali paigaldamisel. Samas pole ühtegi põrandat, mida tänapäevaste võimaluste juures hiljem parandada ei saaks, möönab Eesti ühe tuntuma põrandakatte müügi- ja paigadusettevõtte Loyatic OÜ juht Hannes Olop.

Põrandakatte valik uude majja või vahetamine olemasolevas hoones sõltub kliendi soovitud interjöörist ja miljööst, mida soovitakse saavutada. Eelkõige tuleks mõelda aga ruumide eesmärgile ja otstarbele ning sellest tulenevale põrandapinna vastupidavusele ja helikindlusele, mis aitab otsustamisel teha esimese valiku. Lisaks tüüplahendustele on vastavalt igale maitsele võimalik saada väga suures variatsioonis erinevaid katteid ja kõikvõimalikke erilahendusi.

Avalike ruumide jaoks on tavaliselt põrandakattetootjatel olemas spetsiaalne tööstuslike materjalide seeria, kus on kulumiskindlus eriti kõrge. Rusikareegel on aga see, et ükskõik millist katet paigaldades, tuleb lähtuda paigaldusjuhistest või eelnevatest kogemustest, sest vastasel korral on tulemuseks halvasti konstrueeritud ja hooldamata põrand, mis võib vajada uuendamist juba aasta pärast.

Hannes Olop , Loyatic OÜ juht Need põrandakatted, mis olid kasutusel 10-15 aastat tagasi, on tänaseks möödanik. Muutunud on nii nende välimus, koostisosad, paigaldamise meetodid kui ka vastupidavus.

Põrandakatete paigaldamisel avalikesse ruumidesse algab kõik aluspinnast: kui aluspind on kuiv, tugev ja sile kestab põrand õige hoolduse korral aastaid. Kehvasti paigaldatud ja silutud betoon nõuab enamike põrandakatete paigaldamisel ideaalse lõpptulemuse saamiseks lisatasandamist isevalguva seguga. Sama kehtib ka lohakalt ja ebaühtlaselt valatud põranda suhtes, mis hiljem võib saada saatuslikuks ja nõuda tellija jaoks lisakulutusi. Kindlasti peaks jälgima, et põrand saaks valatud korralikult tihendatud aluspinnale. Ent samas ei ole ühtegi põrandat, mida tänapäevaste tehnoloogiatega taastada ei saaks.

Milline materjal sobib kuhu?

Materjali valik sõltub ruumi vajadusest: kui soovitakse tugevat katet, tuleks see valida tööstusliku eesmärgiga katete tooteseeriast. Kindlasti on aluspõrandana kõige tugevam betoonpõrand ja seejärel puitpõrand, aga ka puitpõrandale on võimalik paigaldada erinevaid katteid kui pind katta isetasanduva seguga. Rääkides moodsamatest põrandakatetest, võib populaarsemate põrandakattematerjalidena välja tuua PVC-, linoleum-, LVT-materjalid, erinevad vaipkatted ning parketi.

Veekindel ja pikaealine PVC sobib suurema koormusega käidavatesse koridoridesse ning tööstuslikesse hoonetesse, kus on oluline materjali vastupidavus ja kulumiskindlus. Seda materjali saab paigaldada ka märgadesse ruumidesse nagu kööginurgad ning vannitoad, kus on oluline veetihedus, ent sellisel juhul tuleb materjal tõsta seinte servas ca 10 cm ulatuses seinale, et niiskus ei tungiks põranda ja seinte vahelistesse konstruktsioonidesse. PVC-põrandale on võimalik teha erinevaid mustreid ja triipe, mis annavad põrandale elavust juurde, näitena võiks tuua Kergu lasteaia, mille koridoripõrandale sai täies ulatuses lõigatud erinevatest PVC-toonidest lilled. Põnevad on ka 3D mustrid, mis annavad ruumilise ja uudse efekti ning põneva tulemuse.

Linoleum on keskkonnasõbralik looduslikust materjalist põrandakate, mida eelistatakse kasutada koolimajades, lasteaedades ja hooldekodudes, kus pannakse suurt rõhku tervisele ning mõnusale õhkkonnale. Kergelt hooldatav linoleum oma kõrge kvaliteedi ja innovatiivse disainiga hoiab põrandad kaua ilusana.

LVT (Luxury Vinyl Tiles – inglise keeles) ehk disainvinüüli paigaldatakse tavaliselt moodulite või lippidena ning see materjal imiteerib väga hästi puitpõrandaid, keraamilisi- ja kiviplaate. Kuna nende valik on väga suur ja palju erinevaid mustreid, siis sobivad LVT vinüülplaadid suurepäraselt kaubandus- ja teeninduspindade põrandaks ja ka kodudesse.

Vaipade valik on väga mitmekesine alates värvidest ja materjalidest kuni erinevate paigaldusvõimalusteni – vaipu müüakse nii plaatide kui ka rullmaterjalidena. Enamasti sobivad vaipkatted büroodesse, kus on oluline mõnus sisekliima ja sammude mürakindlus. Materjalidena on valikus vastavalt klientide soovidele äärmiselt vastupidavaid ja lihtsalt puhastavaid kunstlikke ning keskkonnasõbralikumaid naturaalseid materjale alates kookosest ja bambusest kuni villavaipadeni. Plaatvaipade eelis on nende lihtne vahetatavus kui erinevate kulumiskoormusega ruumides on tarvis aeg-ajalt mõnes kohas põrandakatet uuendada.

Parkett on võitnud nende südame, kes hindavad naturaalsust, hubasust ja omapära, sest ükski puidust või puitkattega parketi liist pole teisega 100% identne. Parketti saab paigaldada nii liimituna kui ka ujuvalt ning see sobib eelkõige kodustesse büroodesse.

Olemas on veel teisigi põrandakattematerjale nagu kork, keraamiline plaat, kumm ja plastik. Loyatic omab kogemusi nende kõigi paigaldamisel ning kui tunnete, et olete õige valiku tegemisel probleemi ees või kahtlete erinevate materjalide vahel, olete oodatud meie spetsialistidelt nõu küsima. Kõige põnevam ja pilkupüüdvam põrandakate oleneb vaatajast, kuid muretuim põrand on õigesti valitud ja õigesti hooldatud põrand!

Tehnoloogia muutub pidevalt

Need põrandakatted, mis olid kasutusel 10-15 aastat tagasi, on tänaseks möödanik. Muutunud on nii nende välimus, koostisosad, paigaldamise meetodid kui ka vastupidavus. Loyatic tegeleb erinevate põrandakatete paigaldusega, omades pidevalt koolitustel käivat professionaalset põrandakattemeeskonda, kes pakuvad klientidele tänapäevaseid kõrgetele kvaliteedinõudmistele vastavaid põrandakattematerjale ja paigaldavad need vastavalt tootja nõudmistele. Kuna põrandakatete materjalid ning tehnoloogia muutuvad pidevalt, on oluline, et müüja ja paigaldaja on kursis erinevate tootjate valikuga. Loyatic teeb koostööd selliste suuremate tootjatega nagu näiteks Grabo, Tarkett, Forbo ja Amtico.

Kuna iga objekt on omamoodi ja erinev, on oluline, et põrandakattematerjalide müüja ja paigaldaja suudaks pakkuda traditsioonilisemate ja lihtsamate standardlahenduste kõrval ka erilahendusi ning omaks piisavalt suurt ning rahulolevat kliendibaasi. Loyatic pakub oma teenuseid alates eraisikutest kuni suurfirmadeni nagu Tallink, Nordecon, KRC, Tartu Ehitus, Oma Ehitus ning paljud hotelliketid.

