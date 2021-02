TalTech. 80 aastat majandusharidust. Praktikaportaali kasutavad Eesti ärksamad ettevõtted

TalTechi majandusteaduskond lõi aasta tagasi Eesti esimese praktika- ja tööpakkumiste portaali, mis teeb nii tudengite kui tööandjate kasutajakogemuse efektiivseks ja mugavaks, kirjutab 11.02 Äripäeva vahel ilmunud erileht TalTech. 80 aastat majandusharidust.

Praktika läbimine on tudengile sageli kõige esimeseks erialaseks töökogemuseks. TalTechi uudne digilahendus toob kõik pakkumised ühte kanalisse, mis võimaldab üliõpilasel saada praktikapakkumistest hõlpsasti hea ülevaate ning valida neist endale sobivaim.

“Teame, et PISA testi järgi on Eesti noored oma teadmiste poolest Euroopa ja maailma tipus. Parimad nutikatest Eesti noortest tulevad õppima tehnikaülikooli. Majandusteaduskonna sisseastumislävendid on tehnikaülikooli kõrgeimad, nii et siit leiavad Eesti tööandjad meie andekate noorte koorekihi.

Praktikaportaal võimaldab meil pakutava hariduse kvaliteeti veelgi tõsta ning see on meie jaoks samm edasi terves lähiregioonis,” kommenteerib uuendust dekaan Enn Listra.

Praktikaportaali puhul ei ole unustatud ka teaduskonna välistudengeid, keda on kogu üliõpilaskonnast 25%. Majandusteaduskonnas õpib ambitsioonikaid ja andekaid inimesi enam kui 70 riigist üle kogu maailma, nii et kohalikud asutused ja ettevõtted võiksid seda potentsiaali kindlasti silmas pidada.

Aastaga on portaal vahendanud enam kui 150 töö- ja praktikapakkumist, mille on lisanud erinevad ministeeriumid ning suur- ja väikeettevõtted Eestist ja välismaalt, nagu Eesti Energia AS, Ernst & Young Baltic AS, Swedbank AS, Grant Thornton Baltic OÜ, Investment Agency OÜ ja paljud teised.

TalTechi majandusteaduskonna uus praktikaportaal on hea samm edasi, et pakkuda tudengitele võimalikult head lähtepositsiooni oma professionaalse karjääri alustamiseks. Meie tudengite suurepärasest väljaõppest võidavad kõik osapooled: üliõpilased ise, ülikool, tööandjad ja riik.

