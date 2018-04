Vishen Lakhiani: õpetan seda, mida kool unustas meile õpetada

Lakhiani küsib, mis kasu toob maailmale Coca-Cola ehk firma, mis veenab inimesi, et nad saavad õnnelikuks, kui panevad oma kehasse kõrge suhkrusisaldusega maisisiirupit. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180418/BOOK02/180419659/AR/0/AR-180419659.jpg

Pühapäeval pidas koolitus- ja tarkvaraettevõtte Mindvalley looja Vishen Lakhiani Tallinnas loengu teemal “Kuidas ehitada üles 100 miljoni dollarise käibega rahvusvaheline ettevõte”. Selgub, et edu alus pole mitte ainult vinge äriplaan, vaid eelkõige inimese eneseareng.

Maailm vajab vähem ärikaid ja rohkem ettevõtjaid. Ärimehaanika hoiab su ettevõtet töös, aga ettevõtlusel peab olema suurem eesmärk. Vishen Lakhiani, Mindvalley looja Mindvalley asutas üheksa aastat USAs elanud ja vahepeal eestlasega abiellunud india juurtega Vishen Lahkiani Malaisias, sest olles pärast kaksiktornirünnakut sattunud George W. Bushi kahtlaste inimeste nimekirja, otsustas ta Malaisiasse tagasi minna, et ehitada seal üles ameerikaliku atmosfääriga firma. “Otsustasin, f*ck this. Ma ei taha elada riigis, mis kohtleb mind nagu kurjategijat,” rääkis Lakhiani. “Olin nii vihane. Kõik mu sõbrad olid Ameerikas, õpetasin New Yorgis mediteerimist, miks mind löödi välja riigist, millegi eest, mida ma ei teinud? Sest mingi asshole nimega Osama bin Laden otsustas maailma õhku lasta? See oli väga ilus häving,” näeb ta täna suures õnnetuses saatuse head tahet.

Malaisias oli samal ajal olukord võrreldav meie omaga – targem protsent rahvastikust – emigreerus igal aastal rikkamatesse maadesse ja sinna oli keeruline firmat rajada. “Aga mul oli ajus lühis. Indialased usuvad, et maailm on illusioon. Indialased kutsuvad seda mayaks. Kas see on tõsi või mitte, polegi oluline, aga see pani mind mõtlema, et ma saan muuta maailma, kui ma seda tahan, kui ma kasutan selleks oma meelt.” Lakhiani otsustaski New Yorgi Malaisiasse tuua. “Tahtsin New Yorgi mitmekesisust Malaisiasse. Ma usun, et kui keskenduda probleemile, siis see läheb suuremaks, aga kasutades Buckminster Fulleri sõnu: “Sa saad luua visiooni tulevikust ja sellega probleemi ära kaotada.” Mina tahtsin luua Malaisias maailma parimat töökohta, et kogu maailma talendid tuleks sinna kokku.” Maailm vajab vähem ärikaid ja rohkem ettevõtjaid. Ärimehaanika hoiab su ettevõtet töös, aga ettevõtlusel peab olema suurem eesmärk. Vishen Lakhiani, Mindvalley looja

Innovatsiooni tipus

Üleöö see ei juhtunud, läks viis aastat, kuid tänaseks see nii on. Mindvalley on maailma üks 10 kõige innovaatilisemast töökohast, Malaisias on viis kontorit, mis on kõik sama ilusad kui Google’i omad. Samal ajal on organisatsioonikultuur kohale meelitanud töötajaid 47 erinevalt maalt ja iga päev tuleb personaliosakonnal läbi töötada sadu motivatsioonivideosid inimestelt, kes tahaksid Mindvalley elust osa saada.

“Viie aastaga sai sellest, et ma õpetasin inmestele ühes ruumis mediteerimist, ülemaailmne 25 maailma tippkoolitajaga sündmus nagu Mindvalley U ja A Fest ning väga võimsad Mindvalley Questi ja Omvana rakendused.” Nüüd ei ole koolituse sisu enam ka vaid meditatsioon, nüüd on see tervis, fitness, toitumine, ees ootavad suhted ja hea lapsevanem olemine ja palju muud. “See on see tarkus, mis teeb meid õnnelikuks ja mida kool unustas meile õpetada,” toob Lahkiani esile teda käivitava väärtuse.

Aga kuidas panna ettevõte teenima kas või 10 000 dollarit? “Olgem ausad, käive ei huvita mind üldse ja sellele keskendumine on lollus,” ütleb Lakhiani otse. “Põhjus, miks maailm on täna omadega nii sassis, on selles, et firmad keskenduvad kasumile, käibele või oma väärtusele. See on täielik-täielik-täielik lollus. See on see, miks Silicon Valley on katki ja miks kogu maailma majandusruum on katki.”

Lakhiani toob näiteks Coca-Cola. “Mis kasu sa tood maailmale sellega, et veenad inimesi, et nad saavad õnnelikuks, kui panevad oma kehasse kõrge suhkrusisaldusega maisisiirupit? Või siis Nestle, mis turundab toiduna ohtlikke aineid ja seda ainult selleks, et aktsionäridele väärtust kasvatada? Ma tahan sellega öelda seda, et kui alustad firmaga otsides käivet, siis paned täiega mööda. Siis oled sa ärikas (business people) ja mitte ettevõtja (entepreneur). Maailm vajab vähem ärikaid ja rohkem ettevõtjaid. Ettevõtjad viivad maailma edasi,” leiab ta.

“Ärimehaanika hoiab ettevõtet töös, aga ettevõtlusel peab olema suurem eesmärk.” Lakhiani lisab, et raha pärast äri tegijad loovad maailma nii palju mõttetuid tooteid, et see hävitab planeeti ja inimkonda. “100 000 dollarit on Mindvalley väärtus. Käivet me ei avalda, see jääb 30–45 miljoni vahele. Meil pole alati nii hästi läinud ja ma võin pikalt rääkida sellest, kuidas me sinnamaale saime, aga põhjus, miks me saime, on mujal. Põhjus number üks on see, et me tahame muuta inimeste elu paremaks.”

Panustamine inimkonda

Lakhiani palub uurida ka Elon Muski elukäiku – ta tegi lihtsa kuulutusteäpi ja müüs selle 20 miljoniga maha. Selle rahaga leiutas ta Paypali, mille eest sai juba 200 miljonit. Selle rahaga oleks ta võinud osta endale saare ja pensionile minna, kuid selle asemel otsustas ta inimkonda panustada ja tegi raketifirma, sest uskus, et inimesed peavad olema interplanetaarne liik ja kui Maad peaks tabama asteroid, siis oleks meeldiv ellu jääda. Tesla aga asutas ta seepärast, et uskus, et sisepõlemismootoriga autod on ohtlikud saastajad. “Võib-olla oli ka Coca-Colast ja Nestlést kunagi mingit kasu, kuid need firmad on muutunud algoritmideks, mis saastavad meie planeeti ja mürgitavad meie meelt,” sõnas Lakhiani ja lisas, et ärikoolid ei õpeta seda, kuid nad peaksid.

“Inimesed ei taipa, et enamik ettevõtjaid on õnnetud. Õnn pole rahas. Korralatsioon on null,” rõhutab Lakhiani ja lisab, et teab vihaseid ja õnnetuid miljardäre, kes on panustanud väga palju oma karjääri ülesehitamisse, aga siis 50aastasena taibanud, et neil pole peret. “Nad tunnevad, et see on nende elust puudu, sest nad ajasid taga numbreid ja seda miljardäri tiitlit.”

Lakhiani kinnitab, et kõige tähtsam on mõista tunnustatud ettevõtlusõppejõu Sri Kumar Rao tõdemust – ülikoolidest tuleb välja ridamisi ärimehi, kes ei tea mitte kui midagi õnnelik olemisest ja tuleb muuta seda, kuidas ettevõtlust õpetatakse.

“Ainus ja kõige tähtsam asi peab olema sinu eneseareng. See ongi see. Eneseareng on küsimus number üks. Kas sa arened või mitte?” viitas Lakhiani veebruaris toimunud jutuajamisele Raoga. Lakhiani kinnitas, et isegi, kui sul on miljardiäri, siis ei tohiks see olla sinu prioriteet, sinu prioriteet peaks olema eneseareng.

“Kui äri õnnestub, siis on hästi, aga ärid põruvad tihti ja palju ja kõige tähtsam selle juures on küsida, kas sa arenesid selle käigus. Kas sa õpid, kuidas olla tervem, kuidas olla parem lapsevanem, kuidas oma hinge eest hoolitsed? Kas loed, kas mediteerid, kas teed trenni, kas sööd hästi, kas treenid oma meelt? See on asi number üks. Ülikoolid õpetavad selle asemel jama,” sõnab Lakhiani ja lisab, et selle tulemus on halbade isiklike suhetega halvas füüsilises ja vaimses vormis vaevu ellujääjad.

“Kui tahad ehitada üles edukat äri, siis kõige tähtsam selle juures oled sina ise. Tsiteerin Raod otse: “Sinu äri pole muud, kui sinu enesearengu mootor.”,” pani enesearengukoolitaja asjad perspektiivi.



Maris Meiessaar

maris.meiessaar@aripaev.ee