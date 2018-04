Toit ja autod kohtuvad juba aasta pärast Lauluväljakul! Eesti uhkeima toiduautoga poseerivad Eesti Automessi patroon Margus Murakas ja Eesti Toidumessi patroon Angelica Udeküll. https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180430/BOOK01/180439968/AR/0/AR-180439968.jpg Angelica Udeküll

Eesti Toidumessi patroon

Margus Murakas

Eesti Automessi patroon Inimene sööb ja inimene sõidab. Mõlemad tegevused kas meeldivad või mitte, aga nendeta läbi ei saa ja vähemal või rohkemal määral puudutavad nad meid kõiki. Moodsal ajal võib internetist toidu ja autode pilte küll imetleda, aga ise maitsta ja järele proovida on ikka vaja. Selleks toimub järgmisel aastal maikuu esimesel nädalavahetusel Tallinna Lauluväljakul suur “kaksikmess” Eesti Toidumess - Sööma! ja Eesti Automess - Sõidame! Nii nagu messide nimed ütlevad, saab siin nii süüa kui sõita ja sissepääs on kõigile tasuta! Ühismessi tutvustatakse suure väljapanekuga juba selle aasta toidumessil. Eesti Toidumess - Sööma! 2019 ja Eesti Automess - Sõidame! 2019 Koht: Tallinna Lauluväljak

Kuupäevad: 3.-4. mai

Avatud: kell 11-20

Sissepääs: tasuta

Messiala: 80 000m2

Eksponente: kuni 700

Messi lisainfo: www.toidumess.ee ja www.automess.ee

Messi infopunkti telefon ja e-post: +372 554 3000, infopunkt@eestimessid.ee

Korraldaja: Eesti Messid Eesti Toidumess - Sööma! 2019 ja Eesti Automess - Sõidame! 2019 Koht: Tallinna Lauluväljak

Kuupäevad: 3.-4. mai

Avatud: kell 11-20

Sissepääs: tasuta

Messiala: 80 000m2

Eksponente: kuni 700

Messi lisainfo: www.toidumess.ee ja www.automess.ee

Messi infopunkti telefon ja e-post: +372 554 3000, infopunkt@eestimessid.ee

Korraldaja: Eesti Messid

Kui soovid rohkem infot, jäta kontaktandmed siia:

Sisuturundus (ST) on oma kauba, teenuse või firma tutvustamine huvitavate lugude jutustamise kaudu. Vormilt sarnaneb ST kvaliteetsele meediale, mistõttu on väga oluline, et ST oleks lugeja või vaataja jaoks ühemõtteliselt eristatud. ST on uudne ja moodne turundusviis, mille puhul jagatakse klientidega ka infot, mis varem jäi vaid siseringi teada. ST teenib alati tellija turunduslikke eesmärke.