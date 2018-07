Restoranitest: Tihane, kaval linnuke

Tartu Aparaaditehase hooned on toidukohti pea sama tihedalt täis kui Tallinna Telliskivi kvartal. Trikster Tihane, kaval linnuke, on seadnud end sisse sel moel, et uksed avanevad nii Aparaaditehase õue kui ka Riia tänavale, nii ei jää ta märkamata.

Trikster Tihane neist kõige värvilisem, aga ka kõige lakoonilisem, meeldejäävamateks detailideks vaid lapsemeelsed puu- ja linnupildid. Sisekujundus on napp, peaaegu võiks arvata, et tegemist on kunagise aparaaditehase sööklaga, mis on kaasaegse disaini vaimus saanud uue sisu ja sisustuse.

Nõukogude ajal valmistati Tartu Aparaaditehases külmutusseadmeid ja tõenäoselt ka salajasi allveelaevaosi. Nüüdseks on endistest tehasehoonetest ja ümbritsevast kvartalist saanud loomemajanduse, ateljeede, kaubanduse ja meelelahutuse keskus, kus söögi-joogikohti on kokku vähemalt kuus.

Hinnang Toit-jook: 6 Teenindus: 7 Interjöör: 7 Kokku: 20/30 Omanik: Toidutehas OÜ Aadress: Kastani 42, Tartu Telefon: 688 8700 Avatud: E–N 11–22, RL 11–00, P 12–18 Põhiroogade hinnavahemik: 6–14,80 eurot facebook.com/trikstertihane­

Vaatamata sellele, et Tihasekest triksteriks kutsutakse, käib menüü mööda tuttavaid radu. Ei mingeid tempe, kavalaid käike, traditsioonide murdmist, uute asjade leiutamist, uue köögikultuuri loomist. Muidugi on ootamatu, kui kitsejuust käib kokku praekartuli ja vaarikakastmega või veiselihaburgeri kastmeks on punase karri majonees, kuid hea tulemuse saavutamiseks läheb vaja ka tehnilist meisterlikkust. Mida Tihases aga ei ole.

Esimesel korral tundusid mõlemad road, nii pardifilee pastinaagi ja ahjuporganditega kui ka pošeeritud pirnid üleküpsetatud beseega, olevat justkui algaja kokapoisi käe alt tulnud: pardifilee oli kehvasti praetud, pastinaagi-julienne kõrbenud, porgandid tuimad ja puitunud, magusroas aga kattis besee asemel pirne vedel ja veidi soe munavalgevaht.

Võib-olla juhtus olema halb päev, arvasin. Või tellisin liiga noobleid roogasid. Ja läksin teisel korral uuesti. Seekord valisin menüüst kõige lihtsamad road, suitsukalapasta ja kalasupi suitsukalaga. Ja pidin taas pettuma. Pasta oli ülearu pehmeks keenud ja kala selles mitte enam esimeses nooruses, supileem aga maitselt lahja. Alles siis taipasin ringi vaadata – mida süüakse naaberlaudades? Ja pidin tõdema, et ka seekord valisin valesti, kõik minu ümber sõid burgereid. Neid oli menüüs tervelt kolm: veiseliha, pardiliha ja kikerherneburger.

Uuel lainel

Palusin siis minagi burgeri rebitud pardiliha, friteeritud bataadi ja sibulamoosiga ning võin kinnitada, et burger oli maitstud roogadest parim, kuid siiski mitte päris hea. Bataaditsipsid oleksid maitses võitnud, kui oleks tulisest õlist varem välja pääsenud, ja sibulamoosi ei õnnestunudki leida, kuigi ettekandja kinnitas, et see pidi seal kindlasti olema.

Ometi võisin oma silmaga veenduda, et Tihase arendustöö käib hooga. Samal ajal kui külastajad lõunatasid, tegeles majarahvas roogade pildistamisega. Et koogitaldrikust võimalikult efektset pilti saada, sätiti seda küll lauale, küll põrandale. Võib arvata, et kunagi on ka mõnel asjatundlikul kokal lastud menüü kokku panna, aga tema järeltulijatele käib see juba üle jõu. Tihase ainsad triksterlikud trumbid on mõnusad mokteilid greibi Mimosa, greibi-maasika-, grenadilli-maasika ja õuna-granadillimokteil.