Mida teha, kui tööst on saanud sõltuvus?

Kas tunned sisemist sundi tegutseda ja midagi saavutada? Lõpetasid ühe ülesande, kui su mõte keerleb juba järgmise ümber. Sa töötad kõvasti, et töid oma tegevuste nimekirjast maha tõmmata, aga seejärel lisad sinna uusi. Sa töötad esitluse või artikli kallal, aga su mõtted on selle teema juures, mida kavatsed teha järgmisena.

Probleem sellise tööstiili juures on, et ükskõik kui tulemuslikuna sa ennast ei tunne, see tegelikult töötab sinu vastu. Sõltuvus tööst, erinevalt teistest sõltuvustest, on meie kultuuris tunnustatud ja seda premeeritakse boonuste, kiituste, auhindade ning ametikõrgendustega, kirjutab erileht Terve elu. Me aga ei tule selle peale, et ka töösõltuvusel on pikaajaliselt negatiivne mõju ja mitte ainult meie heaolule, vaid ka tulemuslikkusele.