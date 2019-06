Natalja Eljas: eestlane on värvivalikutes üha julgem

„Värve pole kunagi liiga palju,“ ütleb restaureerimise ja disainimisega tegeleva ettevõtte Color Life looja Natalja Eljas. Naine, kes on sama rõõmsavärviline ning meeldejääv kui kunst, mida ta loob, nakatus mööblipisikuga Rootsis, kirjutab värske Sisustaja.

Foto: Liis Treimann

„Õppisin sisekujundust ja töötasin selles vallas aastaid. Tegutsesin koos ühe põneva Inglise arhitektiga, kel oli asjadest oma nägemus, kes armastas värve ja julgeid jooni. Siis kolisin Rootsi, kus jätkasin tööd sisekujundajana, kuid kus hakkasin ka mööbliga tegelema,“ proovib Natalja oma karjääri paari lausega kokku võtta.

Algse töö kõrvalt hobina restaureerimise avastanud Eljas tundis ühel hetkel, et aeg on Eestisse tagasi sõita, oma kirega põhjalikumalt tutvuda ning sellest igapäevatöö teha. Ei läinud kaua, kui abikaasa Janekiga Tallinnas töökoda avati - sündis Color Life, kus disainitakse, restaureeritakse ja antakse huvilistele ka kursuseid.

Mäletad sa oma esimest restaureeritud mööblitükki?

Muidugi! Valmistasin kaks tugitooli, mida tegin pool aastat. See oli täisrestaureerimine ehk tool, mida tegema asusin, oli ülimalt halvas seisus. Täna ehivad need meie kodu. Oma esimesed 20 tugitooli tegin kõik vaid mehaanilisi tööriistu kasutades. Täna valmistame mööblit enda toodetud täispuidust karkassidele, kus tuleb kokku siduda tänapäevane kvaliteetne materjal ja vanad head mööblivalmistamise põhitõed. Sellisest kooslusest sünnib minu meelest hingega, hea ja kestma loodud mööbel.

Te olete abikaasad, kes koos nii tööl kui kodus. Kas koos töötada on hea?

Natalja: Muidugi on! Meil on ühised jututeemad, ühised asjad, mis köidavad. Janekile meeldib töötada puiduga, minule tekstiili ja disaini väljatöötamisega.

Janek: Mina teen puidutööd. Töökoda on kohast, kus Natalja polsterdab ja restaureerib, kaugemal. Pigem leiame, et miks ei võiks töökojad olla ühe katuse all. Tahaksime veel rohkem koos olla. Ühes kohas, ühe asja kallal tegutsemine seob väga tugevalt.

Kas sa tegelesid mööbliga juba enne Nataljaga tutvumist?

Janek: Ei. Selle kõigega nakatas mind mu abikaasa. Puidutöö ja mööbliga tegelemine on mind alati köitnud, kuid temaga kohtudes sain sellest kõigest alles päriselt aimu. Hakkasin polsterdust õppima, puidutööd. Täna Color Life mitte üksnes ei restaureeri, vaid ka toodab kõike ise. Valmistame täispuidust karkasse, just selliseid nagu vaja.

4 fotot Foto: Liis Treimann

Teie looming on ääretult julge, ekstravagantne ja värviline. Kas halli-musta-usku eestlane julgeb teie uksele koputada?

Natalja: Eestlane on õnneks üha julgem. Meie juurest ei osteta tervet tuba mööblit täis, vaid aktsendina üks-kaks eset.

Janek: Meie tooted on investeering. See ei vaja tihedat välja vahetamist, vaid seda saab pärandada ja järeltulevad põlved restaureerides veel aastasadu väärtustada.

Valmistate te pigem tellimustöid või ostate turgudelt vanu esemeid ning taastate neid?

Natalja: Tänane suund on pigem ise toota, kuid selga ei taha pöörata ka restaureerimisele. Ägedaid tooteid, millele uue elu tahaks anda, on nii palju.

Janek: Mööblit toome peamiselt Rootsist, kus leidub palju huvitavat ja kvaliteetset kraami. Skandinaavia riikides on vanal mööblil pikem lugu, seal on rohkem valikut. Meie enda kodus leidub nii oma valmistatud mööblit kui restaureeritud esemeid. Tulevikus tahaks pigem rohkem ise luua, kuid Natalja restaureerimiskirg ilmselt ei kao kuskile ning jätkame ka seda.

Kui pikalt te tegemisi ette mõtlete?

Janek: Unistame julgelt, plaanid on suured. Liigume oma esindussalongi poole, kus nii müük kui tootmine käiks kohapeal. Kõige parem oleks selline variant, kui inimene tuleb, siis ta ka näeb ning saab aru, kuidas see tooli tootmine või renoveerimine käib ning miks käsitööna valmival mööblil on väärtus ja hing.