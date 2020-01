Restoranitest: raamatutega restoran

Raamatupoe ja kohviku sümbioosiga oleme juba harjunud, restorani on oma naabriks võtnud vaid Telliskivi kvartali Rahva Raamatu pood. Või on seal vastupidi – restorani hõlma all müüakse ka raamatuid?

Nii hubane kirjandushõnguline atmosfäär kui ka toit ja jook pakuvad Rahva Raamatu restoranis meeldivaid elamusi. Foto: Raul Mee

Uue restorani ülesleidmine Telliskivi eks-tööstushoonete rägastiku tagasopist on nõrga ettevalmistuse puhul üpriski aeganõudev. Otsimine aga tasub end ära, nii hubane kirjandushõnguline atmosfäär kui ka toit ja jook pakuvad meeldivaid elamusi.