Restoranitest: kodune, kuid mitte kodurestoran

Mustamäe tee ja Kuldnoka tänava nurgale on end sisse seadnud Weis. Kodune, kuid mitte kodurestoran, lihane, kuid mitte ainult – lisaks lihale saab ka kala ja taimetoitu.

Hubase ja koduse Weise leiab Tallinnast Mustamäe tee ja Kuldnoka tänava nurgalt. Foto: Raul Mee

Liharestoranidel pole nimepanekuga vaeva, lihaloomi veel jätkub. Pull ja Härg meil juba on, Pullike ja Talleke samuti ning Siga la Vacagi mängib (liha)loomanimedega. Loomulikult oli järg veise käes, aga et huvitavam oleks, on kirjaviisiga veidi tembutatud ja veisest saanud Weis.