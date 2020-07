Restoranitest: värvirõõmus kuurirestoran

Värvilise mööbli ja merevaatega jättis Kuur üldiselt meeldiva mulje. Foto: Raul Mee

Kärdla Kuur ongi peaaegu kuur ehk kerge suveehitis, kus juba aastaid tegutseb Hiiumaa üks populaarsemaid restorane. Rõõmus, värviline ja maitsev.

Restorani esinimeks on Heimar Kuuskler, staažikas ja menukas kokk, kelle kogemustepagasis mitme restorani peakoka roll. Erinevalt paljudest (suve)restoranidest, pole kuulus kokk vaid “vapiloomaks” ehk menüü kokkupanijaks ja reklaaminäoks, vaid on ka päriselt kohal. Kas just alati, aga oli vähemalt neil kordadel, kui meie Kuuris käisime.