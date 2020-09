Restoranitest: restoran, mis tõi tallinlased vanalinna

Restoran Cru Tallinna vanalinnas pole oma äriplaani juhukülalistele üles ehitanud. Foto: Raul Mee

Crul on Tallinna restoranide hulgas väga eriline positsioon. Tipptasemel peakoka käe all on ta aastaid Eesti tippude hulgas püsinud, kümmekonna aasta eest oli ta üks esimesi restorane, kes suutis vanalinna meelitada ka kohalikke.

Seda suudab ta ka siiani, kuigi külastajaid on märksa hõredamalt kui kunagi varem ja ka menüü on lühemaks kulunud. Restoraniga Cru jätkan ma Eesti Bocuse’i tasemega peakokkade juhitud restoranide külastusringi lootuses, et kevadel Tallinnas toimuma pidanud ja oktoobrisse lükatud Paul Bocuse’i kokavõistluse Euroopa finaal ikkagi toimub. Alustasin Smaki ja Dmitri Rooziga, jätkasin Café Opera ja Heidi Pinnakuga ning Mon Repos’ ja Vladislav Djatšukiga. Nüüd siis Cru ja Dmitri Haljukov, kellel praegu patron chef’i roll, peakokk on aga Alexander Abolin – vähemalt nii väidab kodulehekülg, Facebooki andmetel on peakokk endiselt Haljukov.