Restoranitest: tulnukas Jaapanist

Jaapani söögikohas Yakitoris on huvitav istuda leti ääres, sest siis saab jälgida koka askeldamist. Foto: Raul Mee

Tallinna kõige uuem Jaapani söögikoht Yakitori Pronksi tänaval pakub autentset Jaapani elamust. Spetsiaalsel grillil ja erilistel sütel valmivad liha- ja köögiviljavardakesed, mida õhtu jooksul jaksab ära süüa päris mitu.

Istuma pandi meid leti äärde. Leti taga tossas grill ja askeldas kokk. Tagapool olid ka mõned lauad, kuid leti juures on justkui parem. Peale koka on saalis veel üks teenindaja, keda aeg-ajalt ka leti taga võis näha ja ongi kogu personal, kes külaliste kõhutäite ja joogipoolise eest hoolitseb. Yakitoril on ka peakokk, kuid tema ei ole päris iga päev kohal.