Tallinna Sadama kommertsjuht: meie kinnisvara masterplaan hakkab saama reaalsuseks

„Ma näen, et Paldiski Põhjasadama omanikel ei ole erilist huvi sinna investeerida ja tõenäoliselt toimub seal mingil hetkel omanikuvahetus. Probleem on aga selles, et kellelegi pole seda sadamat vaja. Ka meile mitte,“ ütles Paldiski Lõunasadama omanikfirma Tallinna Sadama juhatuse liige ja kommertsjuht Margus Vihman.