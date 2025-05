Tagasi 14.05.25, 14:42 Konkurent Paldiski Põhjasadamast: seda pole kellelegi vaja, ka meile mitte „Ma näen, et Paldiski Põhjasadama omanikel ei ole erilist huvi sinna investeerida ja tõenäoliselt toimub seal mingil hetkel omanikuvahetus. Probleem on aga selles, et kellelegi pole seda sadamat vaja. Ka meile mitte,“ ütles Paldiski Lõunasadama omanikfirma Tallinna Sadama juhatuse liige ja kommertsjuht Margus Vihman.

Tallinna Sadama juhatuse liige, kommertsjuht Margus Vihman.

Foto: Tõnu Tramm

AS Tallinna Sadam teeb talle kuuluvas Paldiski Lõunasadamas suuri investeeringuid ning küsimusele, kuidas saadakse läbi kõrval asuva konkurendi ehk Paldiski Põhjasadamaga, vastas Margus Vihman otsekoheselt: „Me ei pea neid ausalt öeldes eriliseks konkurendiks.“

Põhjusena toob Vihman välja tõsiasja, et põhjasadam ehitati kunagi transiidisadamaks ja peamiselt naftasadamaks. „Ta ei ole erinevatel põhjustel saanud seda tööd mitte kunagi täies mahus teha. Täna nad teevad küll pool miljonit tonni kaupa aastas, mis tundub täitsa suur number, aga tegelikult on seal taga üksainus laevaliin, mis käib Rootsi ja Paldiski vahet,“ rääkis Vihman saates „Logistikauudised eetris.“

„Ma näen, et omanikel ei ole seal huvi väga investeerida ja neil ei paista olevat ka sellist pikka perspektiivi. Tõenäoliselt saab seal olema mingil hetkel omanikuvahetus. Probleem on aga selles, et kellelegi ei ole tegelikult seda sadamat vaja. Meile ka mitte,“ ütles Vihman. ”Oleme teinud suuri investeeringud lõunasadamasse ja täna küll ei pea me mingit plaani selle omandamiseks või isegi mingiks koostööks.“ Tema sõnul käitleb Paldiski Lõunasadam üle 2 miljoni tonni kaupa aastas ja seal peatuvad strateegilised laevaliinid, mis ühendavad Paldiskit kõikide suurte Euroopa sadamatega.

Lisaks käivad lõunasadamas mitmed uued ja suured arendused ning isegi kui kunagi peaks transiidiäri imekombel taastuma, siis seni, kuni pole välja ehitatud ringraudteed, ei oleks naftasaaduste vedu läbi Tallinna kesklinna nii ehk naa kuigi jätkusuutlik tegevus.

„Küll aga olen seisukohal, et Paldiski ringraudtee väljaehitamisega tuleb edasi tegelda. Kas või selleks, et ühendada Paldiski sadamad tulevase Rail Balticaga, mis oleks selge eelis Eestis majandusele,“ rääkis Vihman. ”Läti sadamatel pole lähitulevikus mingit lootustki end Rail Balticaga ära linkida ja Leedu Klaipeda arengu peamiseks piduriks on saanud totaalne territooriumi nappus.“

Millised on Baltimaade suurima sadamaettevõtte täpsemad plaanid Paldiskis, Muugal, Vanasadamas ja Saaremaal, sellest saates pikemalt räägitaksegi.

