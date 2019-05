Tallinna Vee koosolekul lendas sädemeid

Kui oleksin teadnud, et Tallinna Vee aktsionäride koosolekul saavad kokku kaks vaenupoolt, kellest üks nõuab raha ja teine seda maksta ei taha, siis oleksin kilbi kaasa võtnud, sest saalis lendas sädemeid ja vaenupoolte pilgud oleksid võinud eluküünla kustutada.

Aktsionärid kogunemas, sealhulgas abilinnapea Aivar Riisalu, kes esindas suuromanikust Tallinna. Temast paremal Tallinna Vee tegevjuht Karl Brookes ja nõukogu esimees Simon Gardiner. Foto: Andras Kralla

Praegu on mul ainult üks Tallinna Vee aktsia, mida on mul vaja koosolekul osalemiseks. Tahan Tallinna Vee tegemistega kursis olla - mind huvitab, kas on uudiseid kohtuasjade käigust, mis võiks mind uuesti vee-ettevõttesse raha paigutama panna.