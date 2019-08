Kainestav juhtum Mintoses

Paari nädala eest potsatas Mintoses tegutsevate investorite postkasti kiri, mille sisuks oli lühidalt, et segastel asjaoludel on lõpetatud Aforti Finance’i laenude tagasimaksmine investoritele ja koostöö Poola laenukontoriga ajutiselt peatatud.

Mintose meeskond lendas Poola laenukontorisse Aforti, et välja selgitada, miks jäi ajutiselt investoritel raha saamata. Pildil Mārtiņš Šulte Mintosest. Foto: Scanpix/LETA

Investorites tekitas see kohe küsimusi – mis juhtus? Kõige mustemat stsenaariumit kartvad investorid meenutasid kindlasti, mis juhtus teise Poola laenukontori Eurocentiga. Samamoodi tuli ühel päeval teade, et laenukontoriga on jama majas, kuid vastupidiselt Afortile klaaritakse Eurocenti segadust senimaani.