Kui hea investeering on burger?

Tallink avab lähiaastatel mitu Burger Kingi restorani. Foto: AP/Scanpix

Tallinki teade, et nad on omandanud kiirtoiduketi Burger King arendus- ja frantsiisiõiguste Balti riikides, tuli mulle küll üllatusena, kuid ei saa öelda, et see päris välk selgest taevast oleks olnud. Mida aga sammust oodata?

Burger Kingi burgerit saab merel sõites juba süüa, menüü on ka üleval. Seega nüüd on hea öelda, et eks oli vaid aja küsimus, millal lõpuks maismaale jõutakse. Restorane avatakse Tallinki teatel kolmes Balti riigis ning esimesed restoranid peaksid uksed avama juba sel talvel.