Järgmiseks konverentsiks üürime veel suurema ruumi

Laupäeval kogunes Kultuurikatlasse ligi 600 investeerimishuvilist Foto: Raul Mee

Mul oli väga hea meel näha, et mu konverents laupäeval nii palju rahvast kokku tõi. Noori ja vanu, mõned puhta poisikesed alles. Vahva!

Nagu ikka, andsin aru oma investeeringutest ja uurisin, kuidas teistel läinud on. Pean tunnistama, et Äripäeva peadirektori Igor Rõtovi ja Soome börsiguru Seppo Saario portfelli tootlusele jäin mullu kõvasti alla. Ju siis oli mul vähem õnne – seda nimetasid mõlemad enda esmase edutegurina. Rõtovil näiteks on portfellis Tesla aktsia, mis on mullu augustist järsult rallinud. TTÜ ja Mainori õppejõu Kristjan Liivamägi portfelli tootlusele tegin ära, kuid uhkeks see mind ei ajanud – nii ei saanud konverentsil investorite pattude (ja uhkus seda on) lunastuseks korjanduse teinud Rahakratt minult sentigi. Liivamägi mõõduka riskiga portfell on teadlik strateegiavalik ja müts maha mehe meelekindluse ees, et mitte karjaga kaasa minna.