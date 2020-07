Suur kokkuvõte ehk minu portfelli kaotatud poolaasta

Protestijad USAs on oma sihtmärgiks valinud ka Microsofti, kuid investor Toomase portfellile on tehnoloogiahiid esimesel poolaastal päästjaks osutunud. Foto: ZUMAPRESS/Scanpix

Pool 2020. aastast on märkamatult läinud ning avastasin, et ma pole kuue kuu jooksul mitte midagi teeninud, suuremast miinusest olen suutnud pääseda tänu tehnoloogiasektorile.

Minu portfelli väärtus juuni lõpu seisuga on 347 305 eurot ning seda on 0,75 protsenti vähem kui aasta algul. See tähendab, et olen koroonaepideemialt saadud põntsust küll enam-vähem taastunud, kuid lisa minu varanatukesele tekkinud ei ole. Kuu kuuga olen hoopis 2609 eurot kaotanud.