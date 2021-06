Toormete hinnatõus uhkemgi kui aktsiatel

Nakamoto Mfg vasetehas Indoneesias. Foto: AFP/Scanpix

Aktsiaturud on löönud aina uusi tippe. Mitmete toormete hinnatõus on aga aasta algusest olnud veelgi kiirem, andes börsidele silmad ette, osutas äsja Äripäeva sõsarleht Rootsis.

Näiteks vase hinnatõus. Olen seda metalli näinud nimetatavat juba uueks naftaks oma kasvava strateegilise tähtsuse poolest. Ja muidugi nafta ise, mille hinnatõusuga koos on Equinori aktsia hind mu portfellis aasta algusest üle 30% kerkinud. Brenti nafta hind on aasta algusest tõusnud pea 40%. Mündi teine pool on muidugi, et toormete hinnatõus süvendab veelgi muret inflatsiooni pärast, mis varem või hiljem ajendab keskpanku sekkuma.