Minu idud on korralikult vee all

Minu esimestel iduinvesteeringutel ei ole kõige paremini läinud, kuid alla ma veel ei anna. Foto: Anti Veermaa

Viskasin pilgu peale enda kahele iduinvesteeringule Funderbeami platvormil, mis on korralikult miinuses, ning mõtlen järele, kas asi on tõesti nii hull, kui osaku hinnast paistab.

Olen sel aastal teinud kaks investeeringut Funderbeami platvormil, mis on tänaseks korralikult miinuses. Suuremasse langusesse läks suvel raha kaasanud Bikeep ning sellest investeeringust olen kaotanud 30%. Teise investeeringuna on minu portfellis aasta alguses ostetud Ampler, mis alustuseks pakkus küll väikest rõõmu mõne protsendi suuruse kasvuga. Suvest saati oli kauplemine aga peatatud ning avanemise järel tegi osaku hind suurema languse ning minu portfellis on osak langenud pea 10%. Kokku on minu portfelli miinus 15,6% ning portfelli on alles jäänud veidi alla 6300 euro, mis tähendab, et olen Funderbeamis kaotanud praeguseks üle 1200 euro.

