Kumb on dividendidega enne finišis – jänes või kilpkonn?

Dagens Industri eksperiment kinnitab – oluline on investeerida ja saadud kasum uuesti dividende maksvatesse aktsiasse investeerida. Foto: Reuters/Scanpix

Selliseid börsieksperimente nagu on minu aktsiaportfell, teeb ka Äripäeva Rootsi sõsarlehe Dagens Industri börsitoimetus.

Üks neist, mis võrdleb erinevaid strateegiaid dividendiaktsiatesse investeerimiseks, meenutab lugu jänese ja kilpkonna võidujooksust. See vaatleb, milline dividendiaktsiate valik on edukam – kas panustada eelkõige kõrge dividenditootlusega aktsiatele või annaks parema tulemuse hoopis panus stabiilsetele ja pidevalt dividende suurendavatele ettevõtetele, mille dividenditootlus on samas tagasihoidlikum.

Kui oled juba tellija, siis logi sisse! Telli Äripäev Eraisik Ettevõte Olen tingimustega nõus Kaardimaksega Mobiilimaksega Maksan Juhime tähelepanu, et Sul on õigus keelata oma kontaktandmete kasutamine samasuguste toodete või teenuste otseturustuse tegemiseks võttes Äripäevaga ühendust aadressil [email protected] või telefonil 667 0099