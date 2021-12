Portfelli vaadates tekkis korraks kõhe tunne

Rahahäda ajas investeerimisportfelli kallale

Sain Hepsori märkimiselt suure hulga raha tagasi, nii et mul on peaaegu juba võimalik Läti kolleegile lubatud 25 000 eurot ära anda, kuid natuke jääb puudu. Nii vaatasin portfelli kiire pilguga taas üle, et leida järgmised kohad, kust raha vabastada.